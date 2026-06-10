figlia trans di elon musk fa scalpore con bikini stravagante

Vivian Wilson, figlia trans di Elon Musk, ha indossato un bikini vistoso durante un evento pubblico, attirando l’attenzione dei presenti. La modella ventiduenne sta partecipando a campagne pubblicitarie di rilievo e sta aumentando la sua visibilità sui social media. La sua presenza in pubblico e le scelte di stile sono state oggetto di discussione tra i media e i follower.

Vivian Wilson sta vivendo un momento di grande successo. La modella ventiduenne sta ottenendo campagne pubblicitarie di grande rilievo nel mondo della moda, si sta conquistando un numero sempre maggiore di fan e sta entrando sotto i riflettori alle sue condizioni. Ma proprio mentre festeggiava un traguardo importante della sua carriera, uno scambio imbarazzante sul tappeto rosso ha riportato improvvisamente alla ribalta una delle faide familiari più famose d’America. E la sua reazione è diventata subito virale. Una grande conquista per Vivian Wilson. In occasione del Pride, Vivian Wilson è diventata uno dei volti della linea Savage X Fenty di Rihanna, apparendo in una serie di campagne di grande impatto che celebrano l’individualità, la sicurezza di sé e l’espressione di sé. 🔗 Leggi su Newsner.it

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Elon Musks Daughter Fronts Bold Savage X Fenty Pride Campaign

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