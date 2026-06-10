Tra le produzioni Rai confermate ci sono serie come Màkari e Cuori, mentre alcune come le altre non saranno rinnovate. I palinsesti per i prossimi anni sono in fase di definizione, con diverse riprese già in corso in varie località italiane. La programmazione si concentra principalmente sui titoli più noti, con aggiornamenti che indicano quali serie continueranno e quali invece verranno sospese. La produzione seriale della Rai si muove quindi in base alle decisioni prese per il prossimo futuro.

Con i palinsesti dei prossimi anni che iniziano a delinearsi e diversi set già attivi in tutta Italia, la produzione seriale Rai continua a puntare sui suoi titoli più popolari. Tra il 2026 e il 2028 arriveranno diversi ritorni importanti, ma non tutte le fiction più amate hanno già un futuro scritto. Alcune sono in piena lavorazione, altre aspettano ancora il via libera definitivo, mentre per alcuni titoli lo scenario appare più complicato. Vediamo allora quali saranno le serie che vedremo in tv nella stagione 2026-2028. Le fiction Rai che tornano sicuramente in tv. Tra i titoli destinati a rientrare presto nel palinsesto Rai per quanto riguarda le fiction c’è Libera, con Lunetta Savino ancora protagonista nei panni della giudice Libera Orlando. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiction Rai, tante conferme e qualche stop: da Màkari a Cuori quali rivedremo (e quali no)

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