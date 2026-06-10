Tempo di lettura: 4 minuti Il 12 e 13 giugno 2026 Avellino sarà tra le città protagoniste di “Walking with Water #2”, il ciclo di camminate esperienziali promosso dal Laboratorio del Cammino (LdC) e inserito tra gli eventi satelliti del Festival europeo del New European Bauhaus. L’iniziativa vede l’Urban Center del Comune di Avellino nel ruolo di co-organizzatore del programma di camminate urbane “Fenestrelle: il Raggio Blu”, realizzato con il Laboratorio del Cammino APS e Associazione TR.A.AmP. – Tracce di Architettura Ambiente e Paesaggio; l’evento promuove una riflessione condivisa sul rapporto tra acqua, paesaggio, memoria e trasformazioni della città attraverso percorsi urbani dedicati ai torrenti Fenestrelle e San Francesco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Fenestrelle: il Raggio Blu”, evento satellite del Festival europeo ad Avellino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Fenestrelle: il raggio blu, ad Avellino una passeggiata fluviale-urbanaA Avellino è stata inaugurata una passeggiata lungo il fiume che collega aree urbane e naturali.

Darsena Ravenna Approdo Comune, ecco l’evento satellite del New European Bauhaus FestivalDal 11 al 14 giugno, il quartiere Darsena sarà teatro di Darsena Ravenna Approdo Comune, un evento satellite del New European Bauhaus Festival.

Si parla di: Fenestrelle, il raggio blu: due giorni tra natura, storia e musica ad Avellino; Fenestrelle: il raggio blu, ad Avellino una passeggiata fluviale-urbana.