Fenestrelle | il raggio blu ad Avellino una passeggiata fluviale-urbana
A Avellino è stata inaugurata una passeggiata lungo il fiume che collega aree urbane e naturali. L’itinerario permette di esplorare punti nascosti del centro cittadino e di respirare l’aria fresca del corso d’acqua. La passeggiata si estende in zone accessibili a piedi, offrendo un collegamento tra spazi verdi e aree cittadine. L’iniziativa mira a favorire la fruizione del territorio e il contatto con l’ambiente naturale.
Una passeggiata fluviale-urbana ad Avellino ti aspetta per vivere un'esperienza unica a contatto con la natura e la città! Vieni a scoprire angoli nascosti, respirando l'aria fresca del fiume e immergendoti nella vitalità urbana. È un'occasione perfetta per rilassarti, fare nuove amicizie e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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