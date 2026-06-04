Fenestrelle | il raggio blu ad Avellino una passeggiata fluviale-urbana

Notizia in breve

A Avellino è stata inaugurata una passeggiata lungo il fiume che collega aree urbane e naturali. L’itinerario permette di esplorare punti nascosti del centro cittadino e di respirare l’aria fresca del corso d’acqua. La passeggiata si estende in zone accessibili a piedi, offrendo un collegamento tra spazi verdi e aree cittadine. L’iniziativa mira a favorire la fruizione del territorio e il contatto con l’ambiente naturale.