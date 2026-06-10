FC 26 arriva l’Evoluzione Spina dorsale d’eccellenza | il potenziamento invisibile che serve al tuo club backbone brillance
EA Sports ha reso disponibile “Spina dorsale d’eccellenza”, un aggiornamento pensato specificamente per fari crescere quei giocatori che fanno del lavoro sporco, della pulizia nei passaggi e del posizionamento difensivo il loro marchio di fabbrica. A differenza di altre Evoluzioni uscite di recente, questa campagna non regala nuovi ed esotici PlayStyle+ (oro) e non tocca minimamente la velocità di base. Si concentra invece sul perfezionamento dei parametri strutturali (Passaggi, Difesa, Fisico), offrendo però una flessibilità d’azione pazzesca: è completamente gratuita e può essere completata per ben tre volte. Di seguito scopriamo i requisiti d’ingresso, i limiti e i miglioramenti previsti sui server. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Notizie e thread social correlati
FC 26, “ESPLOSIVITÀ RAPIDA”: L’EVOLUZIONE RIPETIBILE CHE ACCENDE IL TUO CLUBEA Sports ha rilasciato una nuova evoluzione chiamata FC 26, “ESPLOSIVITÀ RAPIDA”, progettata per aumentare l’agilità e la rapidità dei giocatori.
FC 26, “7 È IL NUMERO MAGICO”: L’EVOLUZIONE CHE SPINGE AL MASSIMO IL TUO CLUB (lucky number seven)Un nuovo capitolo si apre per i club che vogliono migliorare le proprie prestazioni, con l’introduzione di FC 26, un sistema che promette di...
Temi più discussi: FC 26, arriva l’Evoluzione Beep Beep: attenzione al requisito di riscatto solo da App!; FC 26, arriva l'Evoluzione Occhio di falco: il boost monstre da +20 che stravolge le carte d'attacco (Hawk Eye); Guida FC 26: Migliori giocatori per l'evoluzione Covering Ground; FC 26, arriva l'Evoluzione Arte della punizione: un boost enorme rovinato dal PlayStyle+ (free kick mastery).
Nuovo articolo pubblicato: FC 26, arriva l’Evoluzione Occhio di falco: il boost monstre da +20 che stravolge le carte d’attacco (Hawk Eye) imiglioridififa.com/fc-26-arriva-l… x.com
Catanzaro made in Italy Sono 56 i gol segnati da giocatori italiani dai giallorossi nella Serie BKT 2025/26: nessuno ha fatto meglio facebook
Contenuto giornaliero: SBC di Dani Carvajal | 1 di 3 SBC di scelta giocatori 83+ | 5 di 10 SBC di scelta giocatori 80+ | Evoluzione Rock & Resolve (01.06.2026) reddit
FC 26, GUIDA ALL’EVOLUZIONE NATI PER SPAZIARE: RIVOLUZIONE TATTICA DA 92 OVR E SKILL CLAMOROSE (born to roam)EA Sports ha appena introdotto su Ultimate Team una delle Evoluzioni più dirompenti e rivoluzionarie della stagione: Nati per spaziare. Questa Evo è stata progettata per sfidare l’intero sistema ... imiglioridififa.com
FC 26, arriva l’Evoluzione I gol nel destino: come trasformare i bomber in cecchini infallibili (goal bound)Il reparto offensivo su EA Sports FC 26 riceve un nuovo e interessante aggiornamento grazie al rilascio dell'Evoluzione I gol nel destino. Questo ... imiglioridififa.com