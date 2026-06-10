EA Sports ha reso disponibile “Spina dorsale d’eccellenza”, un aggiornamento pensato specificamente per fari crescere quei giocatori che fanno del lavoro sporco, della pulizia nei passaggi e del posizionamento difensivo il loro marchio di fabbrica. A differenza di altre Evoluzioni uscite di recente, questa campagna non regala nuovi ed esotici PlayStyle+ (oro) e non tocca minimamente la velocità di base. Si concentra invece sul perfezionamento dei parametri strutturali (Passaggi, Difesa, Fisico), offrendo però una flessibilità d’azione pazzesca: è completamente gratuita e può essere completata per ben tre volte. Di seguito scopriamo i requisiti d’ingresso, i limiti e i miglioramenti previsti sui server. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, arriva l’Evoluzione “Spina dorsale d’eccellenza”: il potenziamento invisibile che serve al tuo club (backbone brillance)

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