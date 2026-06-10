Far Away replica puntata 10 giugno in streaming | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, mercoledì 10 giugno, è andata in onda una nuova puntata della soap turca Far Away. Alya ha cercato di fuggire con il figlio Deniz, ma è stata tradita da Izzet, che l'ha consegnata a Demir Baybars. La puntata è disponibile in streaming e può essere rivista tramite Video Mediaset.