Far Away replica puntata 10 giugno in streaming | Video Mediaset
Oggi, mercoledì 10 giugno, è andata in onda una nuova puntata della soap turca Far Away. Alya ha cercato di fuggire con il figlio Deniz, ma è stata tradita da Izzet, che l'ha consegnata a Demir Baybars. La puntata è disponibile in streaming e può essere rivista tramite Video Mediaset.
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 10 giugno – la soap turca Far Away. Nella puntata odierna Alya tenta di fuggire con suo figlio Deniz, ma viene tradita da Izzet e consegnata a Demir Baybars. Ne nasce un inseguimento drammatico. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 6 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Far Away, replica puntata 8 giugno in streaming | Video MediasetReplica puntata Far Away dell'8 giugno 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it