Far Away replica puntata 10 giugno in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, mercoledì 10 giugno, è andata in onda una nuova puntata della soap turca Far Away. Alya ha cercato di fuggire con il figlio Deniz, ma è stata tradita da Izzet, che l'ha consegnata a Demir Baybars. La puntata è disponibile in streaming e può essere rivista tramite Video Mediaset.

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Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 10 giugno – la soap turca Far Away. Nella puntata odierna Alya tenta di fuggire con suo figlio Deniz, ma viene tradita da Izzet e consegnata a Demir Baybars. Ne nasce un inseguimento drammatico. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 6 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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