Be my sunshine replica puntata 10 giugno in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 10 giugno – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Batu continua con le sue visioni, quindi decide di rivolgersi a uno specialista. Idil, con l’aiuto di Beyazit, mette in atto il suo piano per farlo ingelosire. Funzionerà? Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 62 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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