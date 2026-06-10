Far Away anticipazioni puntate italiane dal 15 al 19 giugno | Cihan riceve una chiavetta con le ultime volontà di Boran

Far Away, il nuovo serial drammatico turco, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nella terza settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 15 al 19 giugno. Far Away, trame episodi al 19 giugno: il messaggio di Boran. Izzet rivela a Cihan che, cinque anni prima, Boran gli aveva dato una chiavetta USB da consegnargli nel caso in cui gli fosse capitato qualcosa. Cihan decide di vedere cosa contiene, e trova un videomessaggio registrato dal fratello poco prima di morire. Nel video Boran gli affida una missione chiara: proteggere Alya e il piccolo Deniz, arrivando persino a dire che vorrebbe vederli sposati per garantire alla sua famiglia un futuro sereno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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FAR AWAY ANTICIPAZIONI: ALYA COSTRETTA A SPOSARE CIHAN PER NON PERDERE DENIZ

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Sento che Older & Far Away S6 EP14 è uno di quelli sottovalutati e raramente vedo molti commenti su di esso. Era pieno di suspense! reddit

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