Da qualche giorno è approdata su Canale 5 una nuova soap opera turca intitolata Far Away e sta già conquistando l'interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 10 giugno 2026, alle 14.45? Gli spoiler fanno sapere che Cihan dopo aver scoperto che uno dei suoi camion ha subito un attacco si è precipitato sul posto. L'autista è riuscito a salvarsi ma il mezzo ha preso fuoco. Far Away, anticipazioni 10 giugno 2026: Alya scappa con il figlio ma viene catturata, Cihan la salva ma.proverà a scappare insieme al figlio Deniz però Izzet la tradirà e la consegnerò a Demir Baybars. Ci sarà un drammatico inseguimento, la donna riuscirà a mettere il suo bambino in salvo ma lei verrà catturata. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Far Away, anticipazioni 10 giugno 2026: Alya scappa con il figlio ma viene catturata, Cihan la salva ma…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FAR AWAY:ANTICIPAZIONI 10 GIUGNO: Il Faccia a Faccia tra Cihan e Demir Svela il Segreto del Suicidio

Notizie e thread social correlati

Far Away anticipazioni 15-19 giugno 2026: Alya si avvicina a Cihan e Mine perde il controllo!Nelle puntate di Far Away dal 15 al 19 giugno 2026, Alya si avvicina a Cihan, mentre Mine perde il controllo.

Far Away, anticipazioni dall’8 al 12 giugno 2026: Sadakat impone a Alya di sposare CihanDal 8 al 12 giugno 2026, Alya Smith si trova costretta a sposare Cihan dopo che Sadakat le impone questa decisione.

Temi più discussi: Far away, anticipazioni puntata 10 giugno: l'ultimatum di Alya; Far Away, le trame dall’8 al 12 giugno 2026; Forbidden Fruit, Far Away e Racconto di una notte le anticipazioni del 10 giugno; Far Away, anticipazioni 9 e 10 giugno: Alya scopre il segreto di Boran, poi viene tradita da Izzet.

#faraway #anticipazioni #10giugno Cosa succederà domani a Far Away? Ecco le trame di mercoledì 10 giugno x.com

[SPOILER] Far Away: anticipazioni da lunedì 8 a venerdì 12 giugno! Alya viene rapita da Demir reddit

Beautiful, Forbidden Fruit, Far Away, Racconto di una Notte e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 giugno 2026Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, Far Away e Racconto di una Notte, in onda su Canale 5, e de La Promessa, su Rete 4, che andranno in onda oggi, ... msn.com

Forbidden Fruit, Far Away e Racconto di una notte, anticipazioni 10 giugno: Yigit sta male, Alya tradita, Canfeza ritrova SavasIl pomeriggio di Canale 5 si prepara a una nuova giornata ricca di colpi di scena. Mercoledì 10 giugno 2026 andranno in onda tre appuntamenti molto attesi con le serie turche del ... ilmessaggero.it