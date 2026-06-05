Far Away anticipazioni dall’8 al 12 giugno 2026 | Sadakat impone a Alya di sposare Cihan
Dal 8 al 12 giugno 2026, Alya Smith si trova costretta a sposare Cihan dopo che Sadakat le impone questa decisione. La situazione si complica ulteriormente, con Alya che si trova coinvolta in una relazione forzata. La trama si sviluppa attraverso tensioni e confronti tra i personaggi, mentre Alya cerca di gestire le conseguenze di questa imposizione.
© US Mediaset Le cose si mettono male per Alya Smith nel corso delle prossime puntate di Far Away. Dopo averle impedito di riportare il piccolo Deniz Cihan in Canada, Sadakat dà alla nuora una scomoda condizione: se vuole trattenersi a Mardin al fianco del figlioletto deve contrarre matrimonio con il cognato Cihan, il fratello del defunto marito Boran. Un vero e proprio ricatto al quale Alya cerca di ribellarsi. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Far Away è in onda, la prossima settimana, dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
FAR AWAY nuova serie turca trame dal'8 al 12 giugno. Alya tradita
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Far Away: Alya sceglie di non tradire Cihan #anticipazioni #faraway x.com
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