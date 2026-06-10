È avvenuto un crossover tra i personaggi dei Fantastici Quattro e i Gargoyles. L’evento ha coinvolto le due serie, portando i personaggi delle due storie a incontrarsi in un’unica narrazione. La pubblicazione ha suscitato attenzione tra i fan, anche grazie alla combinazione di elementi distintivi di entrambe le storie. Non sono stati annunciati altri dettagli sulla trama o sui personaggi coinvolti.

Ci sono crossover che nascono per semplice curiosità editoriale e altri che, invece, riescono a valorizzare davvero le caratteristiche dei protagonisti coinvolti. Fantastici Quattro x Gargoyles, edito da Panini Comics, appartiene senza dubbio alla seconda categoria, offrendo ai lettori un’avventura dinamica, spettacolare e ricca di fascino che mette insieme due famiglie iconiche del fumetto e dell’animazione. Scritto da Enid Balám e Greg Weisman, con i disegni di George Kambadais, il volume pubblicato da Panini Comics rappresenta un incontro tanto inaspettato quanto riuscito. Quando due famiglie diventano una squadra. L’elemento che rende questo crossover particolarmente efficace è la naturalezza con cui i Fantastici Quattro e il clan dei Gargoyles condividono la scena. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Fantastici Quattro x Gargoyles: un sorprendente incontro tra leggende

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