Un giovane terzino del 2008, Marello, ha giocato in una partita con un assist sulla corsia sinistra. Durante l'incontro, ha effettuato quindici passaggi vincenti, dimostrando abilità che si riconoscono a un giocatore esperto. La società sportiva sta valutando il riscatto del giocatore, considerandolo un elemento di valore per la squadra. La sua prestazione ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori.

di Lorenzo Vezzaro Il terzino classe 2008 Marello ha collezionato quindici passaggi vincenti complessivi mettendo in mostra qualità da veterano. Quindici è il bottino clamoroso di assist forniti in questa straordinaria stagione da Mattia Marello, il terzino sinistro della formazione Inter U20. Sebbene la carta d’identità reciti come data di nascita il 13 marzo 2008, il giovanissimo talento ha iniziato a bruciare le tappe nel calcio che conta molto prima del previsto, debuttando nel campionato Primavera a soli 15 anni con la maglia dell’ Udinese, club dove oggi gioca il fratello minore Luca Marello, portiere classe 2012. L’esplosione tra campionato e palcoscenico europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Fabbrica di assist sulla corsia sinistra: Marello è il tesoro che l’Inter vuole riscattare

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