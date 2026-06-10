Estate ai Parchi 2026 | Il Rilancio Culturale di Roma Sud
La rassegna Estate ai Parchi 2026 è un festival estivo che si svolgerà a Roma Sud, offrendo musica dal vivo, stand-up comedy e intrattenimento dedicato alle famiglie. L'evento coinvolge diversi parchi della zona e si rivolge a un pubblico di tutte le età. La manifestazione prevede un calendario di spettacoli e attività distribuite durante tutta l'estate. Sono previsti anche momenti di intrattenimento per bambini e gruppi di artisti locali.
Cosa: Rassegna Estate ai Parchi 2026, un grande festival estivo che unisce musica dal vivo, stand-up comedy e intrattenimento mirato per le famiglie.. Dove e Quando: Presso gli spazi dei Parchi della Colombo (Via Cristoforo Colombo 1897, quartiere Infernetto), con una programmazione continuativa da giugno a settembre 2026.. Perché: Per vivere un’esperienza culturale e ricreativa in un teatro a cielo aperto, capace di proporre eventi di qualità a prezzi popolari, rivitalizzando la socialità dell’asse Roma-Ostia.. Un nuovo polo nevralgico per l’estate capitolina. L’estate romana allarga i propri orizzonti e sposta il suo baricentro verso il litorale. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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