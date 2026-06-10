Gli esorcisti di Montevergine hanno evidenziato il rischio che alcuni algoritmi possano favorire pratiche sataniche. Si sottolinea come i dispositivi elettronici e le piattaforme digitali possano diventare veicoli di contenuti legati a rituali oscuri. La preoccupazione riguarda le potenziali influenze negative che si annidano nelle applicazioni e nei social media, creando nuovi rischi spirituali per gli utenti.

Come possono gli algoritmi diventare veicoli di pratiche sataniche? Quali nuovi rischi spirituali si nascondono nei nostri dispositivi elettronici? Cosa hanno scoperto gli esorcisti durante dieci anni di attività? Come cambierà la formazione dei sacerdoti di fronte all'intelligenza artificiale??? In Breve VIII Convegno degli esorcisti campani celebrato presso il Palazzo Abbaziale del Loreto Decennio di attività ministeriale concluso con l'incontro del 10 giugno 2026 Pa . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Esorcisti a Montevergine: il rischio del satanismo negli algoritmi

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