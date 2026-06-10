Esami Maturità 2026 presenza dei docenti a scuola nei giorni delle prove scritte A far cosa?

Una mail segnala che i docenti saranno presenti nelle scuole durante le prove scritte degli Esami di Maturità 2026. La comunicazione non specifica le attività che i docenti svolgeranno in quei giorni, né se saranno impegnati in funzioni di vigilanza o altre mansioni. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle modalità di gestione delle prove o alle eventuali variazioni rispetto agli anni precedenti. La notizia si limita a indicare la presenza dei docenti durante le sessioni di esame.

Riceviamo una mail che vuole portare l’attenzione sulla presenza dei docenti a scuola nei giorni delle prove scritte degli Esami di Maturità 2026. “La dirigenza della mia scuola ha emanato una circolare che impone a tutti i docenti di essere presenti a scuola durante le due verifiche scritte degli esami di Stato. Ogni docente dovrà essere presente per metà prova scritta ad entrambe le prove scritte. 3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigentecoordinatore nel caso dei membri interni, dall’USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Maturità 2026, ecco i presidenti e i commissari: quali sono le novità dell'Esame

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