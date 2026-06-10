Esame di terza media tre prove scritte in tre giornate | cosa prevedono e come vengono valutate

Da orizzontescuola.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’esame di terza media si svolge in tre giorni, con prove scritte distinte. La prima prova è di italiano, seguita da matematica e infine una prova di inglese o altra materia. Le prove vengono valutate con voti numerici, che concorrono alla media finale. L’esame si tiene tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con un calendario stabilito ogni anno.

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L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo si svolge nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. Il calendario delle prove è stabilito dalle singole scuole. Il percorso finale prevede tre prove scritte, distribuite in tre giornate diverse anche non consecutive, e un colloquio. Per gli studenti dei percorsi a indirizzo musicale, il colloquio è integrato da una prova pratica di strumento. La disciplina di riferimento è il D.M. 741 del 3 ottobre 2017, che definisce struttura, contenuti e criteri generali dell’esame. Gli scritti riguardano italiano, competenze logico-matematiche e lingue straniere. Ogni prova è predisposta dalla commissione d’esame, che prepara più tracce e procede al sorteggio nel giorno stabilito. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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