Sono iniziate le prove Invalsi per la terza media | materie valutazioni e requisiti per accedere all’esame

Sono cominciate le prove Invalsi per gli studenti della terza media, che si svolgeranno fino al 30 aprile 2026. Le valutazioni riguardano diverse materie e sono obbligatorie per poter sostenere l’esame di Stato. Le prove rappresentano un passaggio fondamentale per i ragazzi che frequentano la terza classe delle scuole secondarie di primo grado. La partecipazione è richiesta per poter accedere alla fase finale dell’esame.

Fino al 30 aprile 2026 sono in programma le prove Invalsi per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado, obbligatorie per accedere all’esame di Stato. Le prove verranno svolte in italiano, matematica e inglese, completamente al computer, e la partecipazione è uno dei requisiti fondamentali per essere ammessi all’esame di Stato. Se uno studente non riuscirà a partecipare per motivi giustificati, è prevista una sessione aggiuntiva tra il 21 maggio ed il 5 giugno 2026. Le prove. Le tre prove durano 90 minuti ciascuna e si articolano in diverse parti. Quella di lingua inglese si divide nelle sezioni di comprensione del testo e ascolto, mentre il test di Italiano comprende la verifica di competenze testuali, lessicali e grammaticali. 🔗 Leggi su Open.online

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