Eredità vacante ecco in quali casi il patrimonio passa allo Stato
Quando non ci sono eredi o questi rinunciano, il patrimonio rimane vacante e passa allo Stato. Questo accade soprattutto in assenza di parenti o successori legittimi. La situazione di eredità vacante, che in passato si verificava raramente, sta aumentando in frequenza. In questi casi, i beni non trovano destinazione privata e vengono trasferiti all’autorità statale. La legge stabilisce le procedure da seguire quando nessuno rivendica un’eredità.
Chi eredita i risparmi di una vita se non ha nessuno a cui lasciarli? Il fenomeno dell' eredità vacante, un tempo poco comune, si sta presentando sempre più spesso. Quando, alla morte di un cittadino, il patrimonio si ritrova "orfano", ossia senza nessuno a cui essere trasmesso, si attiva una procedura ben specifica. Si parla di eredità vacante quando non ci sono eredi per la successione. Una persona muore senza avere parenti a cui passare i propri beni, oppure gli eredi rinunciano al patrimonio, o non esercitano il loro diritto nei tempi previsti dalla legge. Dal momento che il patrimonio non può restare senza proprietario, in assenza di eredi testamentari o legittimi, questo passa allo Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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