Eredità vacante ecco in quali casi il patrimonio passa allo Stato

Notizia in breve

Quando non ci sono eredi o questi rinunciano, il patrimonio rimane vacante e passa allo Stato. Questo accade soprattutto in assenza di parenti o successori legittimi. La situazione di eredità vacante, che in passato si verificava raramente, sta aumentando in frequenza. In questi casi, i beni non trovano destinazione privata e vengono trasferiti all’autorità statale. La legge stabilisce le procedure da seguire quando nessuno rivendica un’eredità.