Perché se un uomo muore senza eredi né testamento il patrimonio passa allo Stato

Un uomo senza testamento né eredi è deceduto a Modena. La sua eredità è considerata vacante, quindi il patrimonio passa automaticamente allo Stato. Nessuna persona si è fatta avanti per reclamare l’eredità. La legge prevede che, in assenza di eredi, il patrimonio del defunto vada allo Stato senza passaggi intermedi. La procedura si conclude con il trasferimento dei beni alle autorità competenti.

Modena, 10 giugno 2026 – Nessun erede all’orizzonte. Poiché l’eredità è da considerarsi vacante, dunque, l’intero patrimonio del defunto passa direttamente allo Stato. E’ quanto stabilito in una recente sentenza del giudice tutelare del tribunale di Modena Daniela Di Girolamo. Il giudice infatti, letta la memoria del curatore nominato e condividendone il contenuto, dal momento che il ‘titolare’ del patrimonio, un uomo deceduto a Guastalla il 31 marzo del 2009 non ha eredi, ha stabilito che tutta l’eredità del defunto passi allo Stato così come prevede la legge. Dopo 16 anni il diritto di accettare l’eredità è prescritto. Dopo sedici anni dal... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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