Emma e Elodie hanno un pessimo rapporto | dopo un legame fortissimo è arrivata la bufera oggi si evitano

Da donnapop.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Emma e Elodie, una delle amicizie più note nel panorama musicale italiano, si evitano ormai da tempo. Dopo un rapporto inizialmente molto forte, caratterizzato da collaborazioni e sostegno reciproco, è scoppiata una crisi che ha portato alla rottura dei rapporti. Le due cantanti avevano condiviso momenti di vita quotidiana e successi professionali, ma oggi si tengono a distanza. La fine del loro legame non è stata ufficialmente comunicata, e nessuna delle due ha commentato pubblicamente la situazione.

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Per anni sono state considerate una delle amicizie più solide del panorama musicale italiano. Un rapporto nato sotto i riflettori, cresciuto tra collaborazioni artistiche, sostegno reciproco e una quotidianità condivisa che sembrava aver creato un legame speciale. Eppure, col passare del tempo, qualcosa si sarebbe incrinato fino a trasformare quella vicinanza in una distanza che oggi appare difficilmente colmabile.  A ricostruire le tappe di questa vicenda è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha ripercorso la storia del rapporto tra Emma ed Elodie, dall’inizio fino all’allontanamento definitivo. Emma e Elodie, l’inizio della loro amicizia e i primi attriti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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