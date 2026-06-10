E’ morta Patrizia Caselli

Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante, è deceduta all'età di 66 anni.

aveva 66 anni È morta a 66 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante. La notizia è stata diffusa nella notte attraverso i suoi profili Facebook. Caselli, nata a Udine il 13 maggio 1960, era da tempo malata. Nel giugno 2024, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva rivelato di avere “un tumore al terzo stadio”. Nella fattispecie un carcinoma al polmone. “Un tumore al terzo stadio su quattro. È la prima volta che ne parlo. Sono terrorizzata, non sono pronta a lasciare niente, non solo un figlio”, le sue parole due anni fa. “Uno dei momenti più brutti, per la conduttrice, è stato comunicare la notizia al figlio adottivo Francois, che ha 17 anni: “Mi ha risposto ‘supereremo anche questa’. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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ADDIO a Patrizia CASELLI

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