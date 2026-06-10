Tv | è morta Patrizia Caselli aveva 66 anni

Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante, è deceduta all’età di 66 anni. La notizia è stata confermata da fonti vicine al suo entourage. La scomparsa è avvenuta in modo improvviso, senza dettagli aggiuntivi sulla causa. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi programmi televisivi e spettacoli, lasciando un segno nel mondo dello spettacolo.

Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta a 66 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante. La notizia è stata diffusa nella notte attraverso i suoi profili Facebook. Caselli, nata a Udine il 13 maggio 1960, era da tempo malata: nel giugno 2024, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva rivelato di avere “un tumore al terzo stadio. Mi fa paura”. Volto noto della tv degli anni Ottanta e Novanta, Caselli aveva iniziato la sua carriera giovanissima, tra pubblicità e cinema, lavorando anche con Nanni Loy. Si era poi affermata nelle televisioni private - Antennatre e Telealtomilanese - come showgirl e conduttrice, spesso al fianco di Walter Chiari, con cui ebbe una lunga relazione durata fino al 1987. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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