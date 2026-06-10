È finita malissimo Louis Dassilva la brutta notizia è appena arrivata

La procura di Rimini aveva chiesto la massima pena per l’accusa di omicidio di una pensionata trovata morta nel garage di un condominio a ottobre 2023. Louis Dassilva, coinvolto nel caso, ha ricevuto una sentenza che non ha soddisfatto le richieste dell’accusa. La decisione del tribunale ha portato a un risultato considerato negativo dalla procura.

E invece è finita malissimo, per ora, per la procura di Rimini che aveva chiesto la massima pena per Louis Dassilva, accusato dell’omicidio della pensionata Pierina Paganelli, trovata senza vita nel garage del condominio di via del Ciclamino nell’ottobre del 2023. Dopo mesi di dibattimenti, testimonianze e perizie, il processo per il delitto che ha sconvolto Rimini si è concluso con una decisione destinata a far discutere a lungo. C’era chi era pronto a scommettere su una condanna esemplare e chi, invece, continuava a sostenere che il quadro accusatorio presentasse ancora troppe zone d’ombra. Dopo mesi di dibattimenti, testimonianze e perizie, il processo per il delitto che ha sconvolto Rimini si è concluso con una decisione destinata a far discutere a lungo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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