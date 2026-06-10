Dustin Rhodes aggiorna i fan il ritorno sul ring è sempre più vicino | Voglio dare tutto prima del ritiro

Notizia in breve

Dustin Rhodes si sta preparando a tornare a combattere dopo aver subito un intervento di sostituzione totale di entrambe le ginocchia. In un messaggio ai fan, ha dichiarato di voler dare il massimo prima di ritirarsi. La sua ripresa si sta velocizzando e il ritorno sul ring sembra imminente. Rhodes ha affrontato un intervento complesso e ora si concentra sulla riabilitazione. Non sono state fornite date precise per il suo rientro.