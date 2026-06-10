Dustin Rhodes aggiorna i fan il ritorno sul ring è sempre più vicino | Voglio dare tutto prima del ritiro
Dustin Rhodes si sta preparando a tornare a combattere dopo aver subito un intervento di sostituzione totale di entrambe le ginocchia. In un messaggio ai fan, ha dichiarato di voler dare il massimo prima di ritirarsi. La sua ripresa si sta velocizzando e il ritorno sul ring sembra imminente. Rhodes ha affrontato un intervento complesso e ora si concentra sulla riabilitazione. Non sono state fornite date precise per il suo rientro.
Dustin Rhodes si sta avvicinando sempre di più al ritorno sul ring dopo aver affrontato un impegnativo intervento di sostituzione totale di entrambe le ginocchia. Il veterano della AEW è lontano dall’azione dallo scorso agosto 2025, quando si è sottoposto alla delicata operazione, un intervento che aveva fatto sorgere molti dubbi tra i fan sul suo futuro da wrestler. Durante questo periodo, Rhodes ha continuato a collaborare con la AEW dietro le quinte, ma ora lascia intendere che il suo ritorno sul ring potrebbe essere ormai vicino. Dustin Rhodes punta al ritorno sul ring dopo il lungo recupero. Intervenendo al podcast What Happened When,... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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