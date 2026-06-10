Durigon | In futuro formazione sempre più specifica puntare su Its Academy

Il sottosegretario al Lavoro ha annunciato che in futuro la formazione sarà sempre più specializzata, con un focus particolare sugli Its Academy. L’intervento è avvenuto durante un talk organizzato da Adnkronos dedicato agli equilibri e alle prospettive del sistema salute. Non sono stati forniti dettagli su tempistiche o programmi specifici. La dichiarazione si inserisce in un quadro di rinnovamento delle strategie di formazione professionale.

Il sottosegretario al Lavoro nel corso del suo intervento al talk Adnkronos 'Equilibri e prospettive del sistema salute. L'industria farmaceutica scommette sulle competenze' al Palazzo dell'Informazione a Roma, ha sottolineato il ruolo centrale delle competenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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