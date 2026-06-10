Durigon | In futuro formazione sempre più specifica puntare su Its Academy

Da quotidiano.net 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sottosegretario al Lavoro ha annunciato che in futuro la formazione sarà sempre più specializzata, con un focus particolare sugli Its Academy. L’intervento è avvenuto durante un talk organizzato da Adnkronos dedicato agli equilibri e alle prospettive del sistema salute. Non sono stati forniti dettagli su tempistiche o programmi specifici. La dichiarazione si inserisce in un quadro di rinnovamento delle strategie di formazione professionale.

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Il sottosegretario al Lavoro nel corso del suo intervento al talk Adnkronos 'Equilibri e prospettive del sistema salute. L'industria farmaceutica scommette sulle competenze' al Palazzo dell'Informazione a Roma, ha sottolineato il ruolo centrale delle competenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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