In Italia si svolge un torneo ATP 250, e ora sono stati messi a disposizione 10 milioni di euro di finanziamenti. È stato firmato un accordo tra la Federazione italiana tennis e l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Il prestito, che ha come obiettivo il sostegno all’evento, si aggiunge a un investimento di denaro per supportare la manifestazione. Milano si trova in posizione favorevole per ospitare l’evento.

A metà aprile era arrivato l’atteso annuncio dell’acquisizione della licenza dell’Atp 250 di Bruxelles da parte della Federazione Italiana Tennis e Padel. Adesso ci sono anche i soldi. Angelo Binaghi completa un’operazione che aveva in mente da tempo: portare nel nostro Paese, sempre più affamato di tennis, un torneo del tour mondiale – un 250 su erba, a partire dal 2028 – che completasse l’offerta di eventi, dall’élite degli Internazionali, delle Atp Finals e della Final 8 di Coppa Davis alla costellazione di tappe dei circuiti minori. L’acquisizione della licenza (Class Membership) e dei diritti del torneo attualmente disputato in Belgio prevede un costo di oltre 20 milioni a carico della Fitp, che sarà coperto, per 10 milioni, da un finanziamento concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atp 250 in Italia, ora ci sono anche i soldi: finanziamento da 10 milioni. Milano in pole

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