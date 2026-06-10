Circa 10 milioni di italiani soffrono di dolore cronico, secondo gli anestesisti. La condizione influisce sulla capacità di lavorare, dormire e partecipare alla vita sociale. Gli specialisti evidenziano la mancanza di un trattamento uniforme e chiedono l’adozione di una legge dedicata. Attualmente, le cure variano a seconda delle regioni e delle strutture sanitarie. La necessità di un quadro normativo chiaro è stata ribadita come prioritaria.

Milano, 10 giu. (Adnkronos Salute) - Dieci milioni di italiani convivono con il dolore cronico. "Un dolore che non finisce, che cambia la vita, che impedisce di lavorare, di dormire, di avere una vita sociale soddisfacente. Una malattia riconosciuta a livello internazionale come tale, con radici fisiche, psicologiche e sociali". Eppure, "in Italia chi ne soffre non ha le stesse possibilità di cura a seconda di dove abita, e spesso non sa nemmeno che esiste uno specialista dedicato", denuncia la Siaarti, Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia Intensiva. "Dalla Sicilia al Piemonte cambia tutto: quali terapie sono... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dolore cronico per 10 mln di italiani, anestesisti: "Mancano cure uniformi, serve una legge"

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