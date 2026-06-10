Durante la gara al Gran San Bernardo, il conduttore e il cane affrontano un percorso con un dislivello significativo. Prima della competizione, si sottopongono a allenamenti specifici per migliorare resistenza e forza. I partecipanti devono rispettare regole precise: il cane deve essere in buona salute, e non sono ammessi comportamenti rischiosi o che mettano in pericolo l’animale. La sicurezza di entrambi è garantita da controlli e norme restrittive.

Come si preparano fisicamente il conduttore e il cane per il dislivello?. Quali regole rigide devono seguire i partecipanti per la sicurezza dell'animale?. Dove troveranno ristoro e assistenza veterinaria durante il percorso?. Perché questo evento punta a trasformare il turismo nelle valli alpine?.? In Breve Percorso di 13 km con 1.284 metri di dislivello positivo tra Étroubles e Gran San Bernardo.. Alessandra Nicoletti e Paolo Griselli coordinano l'iniziativa legata al progetto Destination Barry.. Obbligo guinzaglio elastico massimo 2 metri e museruola per ogni binomio partecipante.. Servizio veterinario e presidio sanitario garantiti a Saint-Rhémy-en-Bosses e al traguardo finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dog Trail al Gran San Bernardo: sfida sportiva tra uomo e cane

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The Alps' Bloodiest Secret: Grand Saint Bernard Pass Uncovered

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