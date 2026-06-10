Docenti AFAM vittoria in Appello | l’anzianità maturata nel ruolo inferiore va riconosciuta per intero

La Corte d’Appello di Roma ha stabilito che i docenti di seconda fascia nel settore AFAM conservano l’anzianità maturata nel ruolo inferiore al momento del passaggio a quello superiore. La sentenza riguarda il riconoscimento dell’intera anzianità accumulata prima della promozione. Questa decisione potrebbe influenzare altri casi simili nel comparto. La pronuncia si inserisce in un contesto di definizione dei diritti e delle modalità di calcolo dell’anzianità professionale.

Una sentenza destinata a fare giurisprudenza per l’intero comparto dell’AFAM. La Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, ha stabilito che i docenti di seconda fascia, al momento del passaggio da un ruolo inferiore a quello superiore, conservano l’intera anzianità maturata in precedenza. Nessun taglio, nessuna penalizzazione. La decisione è arrivata con la sentenza n. 30622026, pubblicata il 9 giugno. I giudici hanno accolto l’appello presentato dallo Studio Legale Naso & Partners – con gli avvocati Domenico Naso e Michelangelo Di Lella – riformando la precedente pronuncia del Tribunale di Roma. La docente ricorrente, una professoressa del comparto AFAM, otteneva così la ricostruzione piena della propria carriera. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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