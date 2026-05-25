Al Senato è stato presentato un emendamento che propone di riaprire il ravvedimento speciale per le partite Iva dal 2020 al 2024, collegandolo a un futuro concordato preventivo per il biennio 2026-2027. La proposta mira a consentire ai contribuenti di regolarizzare le posizioni fiscali aperte in quei anni, offrendo una finestra di opportunità per sanare eventuali irregolarità. La misura riguarda un possibile intervento di natura fiscale e temporale.

Si torna a parlare di una sanatoria fiscale per le partite Iva: al Senato è stato presentato un emendamento che punta a riaprire il ravvedimento speciale collegandolo al futuro concordato preventivo biennale 2026-2027. Se il testo venisse approvato, sarebbe possibile regolarizzare quanto dovuto per le annualità comprese tra il 2020 e il 2024. La proposta è arrivata nell’ambito dell’esame del terzo decreto accise e porta la firma di esponenti di Forza Italia, con primo firmatario Claudio Lotito. Per l’esame dell’emendamento si attende la ripresa dei lavori della commissione Finanze del Senato prevista per il 26 maggio. Come funzionerebbe la nuova sanatoria partite Iva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Partite Iva, ipotesi sanatoria fiscale: emendamento per il ravvedimento speciale 2020-2024

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