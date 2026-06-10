Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro | tutto quello che c’è da sapere

Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro: anticipazioni e streaming. Questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro, documentario diretto da Giovanni Filippetto con Marco Bocci, Javier Leoni e Dino Zoff. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Un tredicenne sogna di fare il portiere nelle giovanili, ma si sente troppo basso e insicuro, tanto da voler mollare dopo una cocente sconfitta. Per aiutarlo a non arrendersi, il suo allenatore gli propone un percorso di scoperta incentrato sulla figura del mitico Dino Zoff: un viaggio esemplare fatto di determinazione, disciplina e coerenza. 🔗 Leggi su Tpi.it

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DINO ZOFF - VOLEVO SOLO FARE BENE IL MIO LAVORO QUESTA SERA SU RAI 1

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Cercasi tata disperatamente: tutto quello che c’è da sapere sul film del ciclo “Purché finisca bene”Stasera, alle 21:30 su Rai 1, va in onda “Cercasi tata disperatamente”, film diretto da Laura Chiossone, parte della serie “Purché finisca bene”.

Temi più discussi: Dino Zoff - Volevo solo fare bene il mio lavoro - Chi è il portiere? - Video; 'Volevo solo fare bene il mio lavoro', la docufiction su Dino Zoff su Rai1; Dino Zoff: Tre Mondiali senza l'Italia? Una volta può girar male... Io? Mai cercato alibi. Da dove ripartiamo? I giovani devono scalare; La vita di Dino Zoff in prima serata su Rai1.

Vi ricordo domani sera, alle 21.30 su Rai1 (e su RaiPlay) il docufilm dedicato a Dino Zoff. Per gli under 50 sarà difficile capire perchè è stato il più grande portiere della storia della Juventus, e perchè sia già una leggenda essendo ancora in vita; ma possono f x.com

Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro: tutto quello che c’è da sapereDino Zoff - Volevo solo fare bene il mio lavoro: anticipazioni e streaming del documentario in onda su Rai 1. Tutte le informazioni ... tpi.it

Dino Zoff-Volevo solo fare bene il mio lavoroVa in onda stasera su Rai 1 la docufiction Dino Zoff-Volevo solo fare bene il mio lavoro. Nel cast, oltre a Dino Zoff, anche Marco Tardelli, Bruno Conti, Enzo Bearzot e Gaetano Scirea. gazzetta.it