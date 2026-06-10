Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro | tutto quello che c’è da sapere
Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro: anticipazioni e streaming. Questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro, documentario diretto da Giovanni Filippetto con Marco Bocci, Javier Leoni e Dino Zoff. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Un tredicenne sogna di fare il portiere nelle giovanili, ma si sente troppo basso e insicuro, tanto da voler mollare dopo una cocente sconfitta. Per aiutarlo a non arrendersi, il suo allenatore gli propone un percorso di scoperta incentrato sulla figura del mitico Dino Zoff: un viaggio esemplare fatto di determinazione, disciplina e coerenza. 🔗 Leggi su Tpi.it
DINO ZOFF - VOLEVO SOLO FARE BENE IL MIO LAVORO QUESTA SERA SU RAI 1
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Cercasi tata disperatamente: tutto quello che c’è da sapere sul film del ciclo “Purché finisca bene”Stasera, alle 21:30 su Rai 1, va in onda “Cercasi tata disperatamente”, film diretto da Laura Chiossone, parte della serie “Purché finisca bene”.
Temi più discussi: Dino Zoff - Volevo solo fare bene il mio lavoro - Chi è il portiere? - Video; 'Volevo solo fare bene il mio lavoro', la docufiction su Dino Zoff su Rai1; Dino Zoff: Tre Mondiali senza l'Italia? Una volta può girar male... Io? Mai cercato alibi. Da dove ripartiamo? I giovani devono scalare; La vita di Dino Zoff in prima serata su Rai1.
Volevo solo fare bene il mio lavoro. Questa frase di Dino Zoff racchiude tutto lo spirito del documentario che Rai1 manda in onda questa sera, mercoledì 10 giugno 2026, alle 21. 30. Un film che ripercorre la vita e la carriera di uno dei portieri più iconici del facebook
Vi ricordo domani sera, alle 21.30 su Rai1 (e su RaiPlay) il docufilm dedicato a Dino Zoff. Per gli under 50 sarà difficile capire perchè è stato il più grande portiere della storia della Juventus, e perchè sia già una leggenda essendo ancora in vita; ma possono f x.com
Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro: tutto quello che c’è da sapereDino Zoff - Volevo solo fare bene il mio lavoro: anticipazioni e streaming del documentario in onda su Rai 1. Tutte le informazioni ... tpi.it
Dino Zoff-Volevo solo fare bene il mio lavoroVa in onda stasera su Rai 1 la docufiction Dino Zoff-Volevo solo fare bene il mio lavoro. Nel cast, oltre a Dino Zoff, anche Marco Tardelli, Bruno Conti, Enzo Bearzot e Gaetano Scirea. gazzetta.it