Uno studio ha evidenziato che il digiuno intermittente dopo i 45 anni può comportare un rischio di perdita muscolare. Inoltre, si segnala che questa pratica potrebbe influire sui livelli di colesterolo. La discussione su questa metodologia di alimentazione, spesso adottata per la perdita di peso, rimane aperta tra gli esperti, senza che sia stato raggiunto un consenso unanime.

Il digiuno intermittente come regime alimentare per perdere peso continua a tenere banco e a dividere gli esperti. A far discutere, nelle ultime ore, è uno studio condotto da un team cinese, che mostra come gli effetti della dieta che prevede lunghi periodi di digiuno nell’arco delle 24 ore potrebbe avere conseguenze negative sugli over 45, in termini di riduzione della massa magra – cioè muscoli – e di aumento del colesterolo. Digiuno intermittente: età diverse con effetti differenti. Mentre sui social si moltiplicano le discussioni e i consigli sui benefici veri o presunti del digiuno intermittente, un team di ricercatori cinesi ha voluto indagare gli effetti di uno dei regimi alimentari più popolari degli ultimi tempi, in relazione all’età di chi lo segue. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Digiuno intermittente dopo i 45 anni: a rischio i muscoli. Attenzione anche al colesterolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Digiuno Intermittente Dopo i 50 Anni: Il Protocollo che Funziona Davvero

Notizie e thread social correlati

Crononutrizione e digiuno intermittente: cambiare orari dei pasti può davvero influire su metabolismo e salute. Ecco cosa emerge dagli studiRecenti studi hanno analizzato come modificare gli orari dei pasti, attraverso pratiche come la crononutrizione e il digiuno intermittente, possa...

Colesterolo, dopo i 60 anni quali valori sono davvero preoccupantiDopo i 60 anni, molte persone si trovano a dover monitorare i livelli di colesterolo, che spesso vengono considerati troppo alti senza che venga data...

Temi più discussi: Digiuno intermittente, nuovo studio: dopo i 45 anni attenzione a muscoli e colesterolo; Digiuno intermittente: gli effetti cambiano a seconda dell'età. Dopo i 45 anni attenzione a muscoli e colesterolo; Digiuno intermittente, gli effetti cambiano con l'età. Lo studio; Unomattina 2025/26 - Digiuno intermittente: le diverse varianti - 01/06/2026 - Video.

Perché Evitare il Digiuno Intermittente Dopo i 45 AnniQuesto articolo esplora perché evitare il digiuno intermittente dopo i 45 anni, analizzando i rischi legati a sarcopenia, cambiamenti ormonali e alterazioni del microbiota intestinale ... Leggi tutto ... msn.com

Il digiuno intermittente di Renzi se la gioca con le bombe atomiche (che erano dopo tutto americane, quindi buone) x.com

Digiuno Intermittente per i sopravvissuti al cancro - esperienze o consigli? reddit

Digiuno intermittente, nuovo studio: dopo i 45 anni attenzione a muscoli e colesteroloUna revisione di studi su Nutrients mostra che il digiuno intermittente non è uguale per tutti: età, muscoli e metabolismo possono fare la differenza ... repubblica.it