Di Lorenzo rinnovo fino al 2029 | il piano

Da forzazzurri.net 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il contratto di Giovanni Di Lorenzo con il Napoli è stato rinnovato fino al 2029. La società ha deciso di prolungare l’accordo, confermando il giocatore come elemento stabile del team. La firma del nuovo contratto è stata ufficializzata e il rinnovo si inserisce in un piano a lungo termine. Di Lorenzo rimarrà quindi in rosa per diversi anni, senza indicazioni di ulteriori trattative o modifiche. La decisione riguarda esclusivamente il rinnovo contrattuale e l’impegno del club nei confronti del difensore.

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Giovanni Di Lorenzo resta una certezza del Napoli. Il club azzurro non ha intenzione di mettere in discussione il proprio capitano e lavora per prolungare ancora il rapporto con uno dei riferimenti tecnici e carismatici della squadra. La linea della società è chiara. Di Lorenzo deve continuare a essere il titolare della fascia destra. Il mercato servirà semmai ad affiancargli un’alternativa affidabile, non a ridisegnare le gerarchie del ruolo. Secondo Il Mattino, il Napoli sarebbe pronto a discutere un rinnovo fino al 2029. L’idea è accompagnare il terzino toscano verso la parte finale della carriera con la maglia azzurra, confermandolo come uno dei pilastri del nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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