Marilù Rainò ha parlato della creazione della serie animata “David e io”, disponibile su RaiPlay. La serie narra la creazione di Michelangelo attraverso un approccio narrativo e visivo. Rainò ha spiegato le fasi di produzione e le scelte artistiche fatte per rappresentare il processo creativo dell’artista. La produzione coinvolge diverse figure professionali, tra cui illustratori e sceneggiatori, per ricostruire la storia in modo fedele e coinvolgente.

Marilù Rainò ci ha parlato della creazione e le scente fatte per David e io, la sua serie animata che racconta la creazione di Michelangelo e disponibile su RaiPlay. Può un blocco di marmo diventare il simbolo di un'intera nazione? Sì, nelle mani giuste. È questa la sfida raccontata in David e Io, il nuovo corto d'animazione che esplora la nascita del David attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, pensato appositamente per il pubblico più giovane. Realizzata con la tecnica dell'animazione 2D tradizionale, l'opera di Marilù Rainò non si limita a mostrare la creazione della statua, ma immerge lo spettatore nel reale dibattito storico che vide coinvolti geni come Leonardo e Botticelli per decidere il destino del "colosso". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - David e io: dietro le quinte della serie animata con l’autrice, Marilù Rainò

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Behind the scenes voice acting for animation

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