Darmian ha due opzioni per il futuro: restare con l’Inter o trasferirsi in un’altra squadra di Serie A. La decisione dipende da diverse variabili, senza che siano stati ancora definiti i dettagli. La sua situazione contrattuale e le proposte ricevute saranno decisive per stabilire quale strada percorrerà. Fino a questo momento, non ci sono conferme ufficiali su un possibile trasferimento o sulla permanenza nel club attuale.

di Stefano Cori Darmian per il proseguo della sua carriera all’interno del mondo del calcio si trova davanti a due strade differenti. Matteo Darmian ha chiuso la stagione, come d’altronde tutti gli altri, poco più di due settimane fa, in quella che potrebbe essere stata la sua ultima stagione non solo in maglia Inter ma in generale anche la sua ultima nel calcio giocato. Infatti il difensore classe 1989 non rinnoverà il suo contratto con i nerazzurri e a questo punto si trova davanti a due strade. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Stando a quanto riportato da Sky Sport, la prima sarebbe quella che per i più sarebbe la più scontata, ossia un’avventura in Serie A con un altro club di seconda fascia come Monza, Venezia, Sassuolo e Udinese. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Darmian ancora con l’Inter o un’altra esperienza in Serie A: ci sono due strade per il classe ’89

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