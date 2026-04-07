Cassano | L’Inter con Lautaro è un’altra roba | ci sono pagliacci che…

L’Inter ha ottenuto una vittoria significativa contro la Roma, modificando gli equilibri del campionato. La prestazione della squadra ha acceso discussioni sulla forza offensiva della rosa nerazzurra, con particolare attenzione alle capacità del suo attaccante principale. Un commento di un ex calciatore ha sottolineato come la squadra, con il suo uomo più in forma, sembri avere caratteristiche diverse rispetto ad altre formazioni.

Il trionfo dell’ Inter contro la Roma ha scosso gli equilibri del campionato, riaccendendo i riflettori sulla potenza di fuoco della rosa nerazzurra. Al centro della scena è tornato Lautaro Martínez, la cui presenza da titolare ha spostato sensibilmente il peso tattico e carismatico della squadra. Secondo molti osservatori, la qualità espressa sotto la guida di Cristian Chivu non lascia spazio a interpretazioni sulla gerarchia attuale della Serie A. Antonio Cassano, intervenuto durante la trasmissione Viva el Futbol, ha espresso il suo parere con la consueta schiettezza, celebrando la superiorità del club meneghino. L’ex fantasista ha messo in chiaro il suo punto di vista: “ L’Inter è la più forte in Italia, senza sé e senza ma. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Cassano senza filtri: «L’Inter la più forte. Lautaro è tra i migliori al mondo, anche se i pagliacci dicono che…»di Redazione Inter News 24Cassano analizza il travolgente 5-2 sulla Roma esaltando il lavoro di Cristian Chivu e le doti del capitano nerazzurro Le...

Cassano contro gli Azzurri dell’Inter: “Sono scarsi: con Lautaro e Calhanoglu…”Il terzo fallimento mondiale consecutivo dell’Italia ha scatenato la furia dei critici, ma nessuno è stato tagliente come Antonio Cassano.

Temi più discussi: Zazzaroni sbotta: Cassano non è niente, patetica reliquia. Rivoluzionario con l’Iban al posto di…; Cassano: I giocatori della Nazionale sono scarsi. Gli italiani dell'Inter? Giocano con Lautaro, Calhanoglu e Dumfries...; Cassano contro il blocco Inter dopo la disfatta Azzurra: Sono scarsi, i forti sono altri 3, poi attacca anche Allegri; Italia, Cassano: Anch’io ho esultato per la Bosnia, azzurri scarsi e mai Allegri ct.

Cassano: Lautaro è tra i top 3-5 centravanti al mondo. I pagliacci dicono non sia decisivoLautaro Martinez è tornato e l'Inter ne ha decisamente beneficiato. Il capitano nerazzurro ha siglato una doppietta contro la Roma, trascinando. tuttomercatoweb.com

Nell’Inter i forti sono 3, gli altri sono scarsi!: l’accusa di Cassano in direttaAntonio Cassano durante una live su Viva El football, ha analizzato i problemi del calcio italiano soffermandosi sui giocatori dell'Inter. spaziointer.it

Quinto Potere. . Gordo e arrogante, gol casuale prima dell'arresto. Sisto unico Bomber: "Meglio di Cassano e Inzaghi" - facebook.com facebook

#Cassano: " #Lautaro fenomenale, è tra i 3/5 centravanti più forti al mondo. E pensare che qualche pagliaccio dice che non è decisivo" x.com