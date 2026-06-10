CUP e sanità | l’Ulss 6 punta su nuovi contatti e restyling digitale
L’Ulss 6 sta introducendo un restyling digitale per migliorare i servizi Cup e sanità, puntando su nuovi contatti e strumenti digitali. Le novità prevedono modalità aggiornate per ricevere informazioni sulle prenotazioni e metodi più diretti per gli operatori di contattare i pazienti. Questi cambiamenti mirano a semplificare e velocizzare le comunicazioni, con un’attenzione particolare all’uso di piattaforme digitali e strumenti innovativi.
Come cambierà il modo in cui ricevi gli aggiornamenti sulle prenotazioni?. Quali nuovi strumenti useranno gli operatori per contattarti direttamente?. Cosa cambierà concretamente nel portale online dell'Ulss 6?. Quando verranno verificati i risultati di queste nuove misure sanitarie?.? In Breve Sebastiano Arcoraci espone criticità su risposte tardive e informazioni digitali poco chiare.. Operatori CUP contatteranno cittadini tramite telefonate e messaggi per aggiornamenti costanti.. Restyling del portale online mira a semplificare l'accesso ai servizi per la provincia.. Verifica dell'attuazione degli impegni presi prevista entro i prossimi tre mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Alessandro Rullo (@AleRullo74) / Posts x.com
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