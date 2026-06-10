CUP e sanità | l’Ulss 6 punta su nuovi contatti e restyling digitale

Notizia in breve

L’Ulss 6 sta introducendo un restyling digitale per migliorare i servizi Cup e sanità, puntando su nuovi contatti e strumenti digitali. Le novità prevedono modalità aggiornate per ricevere informazioni sulle prenotazioni e metodi più diretti per gli operatori di contattare i pazienti. Questi cambiamenti mirano a semplificare e velocizzare le comunicazioni, con un’attenzione particolare all’uso di piattaforme digitali e strumenti innovativi.