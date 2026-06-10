Cronisti in classe lo speciale di 128 pagine che racconta un anno di progetti e idee
Un giornale speciale di 128 pagine raccoglie un anno di progetti e attività legate a “Cronisti in classe”. Il volume descrive iniziative che coinvolgono studenti e insegnanti, con focus su metodi di apprendimento attivi e sulla rappresentazione del mondo senza filtri. La pubblicazione si concentra su esempi pratici e risultati concreti, senza includere commenti o analisi personali. È stato presentato a fine anno scolastico, con l’obiettivo di condividere le esperienze maturate durante il percorso.
Firenze, 10 giugno 2026 – Mettersi in gioco, unire le forze e guardare il mondo senza filtri: è questa la spinta di “ Cronisti in classe ”, il progetto promosso dalle testate del nostro gruppo editoriale – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – che proietta i giovani nel cuore della “fabbrica delle notizie“. Nell’era dei social e dei contenuti flash, gli studenti non si sono limitati a guardare, ma hanno accettato la sfida più grande: mettersi alla prova come veri reporter per raccontare la realtà che li circonda e consentire a chi ha letto i loro articoli di capire, conoscere e farsi un’opinione. In quattro parole: hanno fatto i giornalisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Inserto speciale di 128 pagine su Cronisti in classeDomani, acquistando il quotidiano in edicola, i lettori riceveranno un inserto speciale di 128 pagine dedicato ai cronisti in classe.
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