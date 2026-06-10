Un giornale speciale di 128 pagine raccoglie un anno di progetti e attività legate a “Cronisti in classe”. Il volume descrive iniziative che coinvolgono studenti e insegnanti, con focus su metodi di apprendimento attivi e sulla rappresentazione del mondo senza filtri. La pubblicazione si concentra su esempi pratici e risultati concreti, senza includere commenti o analisi personali. È stato presentato a fine anno scolastico, con l’obiettivo di condividere le esperienze maturate durante il percorso.

Firenze, 10 giugno 2026 – Mettersi in gioco, unire le forze e guardare il mondo senza filtri: è questa la spinta di “ Cronisti in classe ”, il progetto promosso dalle testate del nostro gruppo editoriale – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – che proietta i giovani nel cuore della “fabbrica delle notizie“. Nell’era dei social e dei contenuti flash, gli studenti non si sono limitati a guardare, ma hanno accettato la sfida più grande: mettersi alla prova come veri reporter per raccontare la realtà che li circonda e consentire a chi ha letto i loro articoli di capire, conoscere e farsi un’opinione. In quattro parole: hanno fatto i giornalisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Cronisti in classe”, lo speciale di 128 pagine che racconta un anno di progetti e idee

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inserto speciale di 128 pagine su Cronisti in classeDomani, acquistando il quotidiano in edicola, i lettori riceveranno un inserto speciale di 128 pagine dedicato ai cronisti in classe.

Leggi anche: Cronisti in classe. Inserto di 128 pagine domani in omaggio

Temi più discussi: Cronisti in classe: anche Sei Toscana premia gli studenti ai campionati di giornalismo; Cronisti in Classe 2023: Trionfo delle Scuole Medie Guido Reni nella 24esima Edizione del Campionato di Giornalismo; Cronisti in classe . Speciale in omaggio. Scuole e informazione; Cronisti in Classe, cultura e giornalismo nell'evento organizzato da La Nazione.

Cronisti in classe, lo speciale di 128 pagine che racconta un anno di progetti e ideeA conclusione dell’edizione 2026 del progetto promosso dalle testate del nostro gruppo editoriale. Lo speciale è anche in edicola con il giornale ... lanazione.it

Il salario giusto dei fascio leghisti berluschini è quello dei figli di ....... I braccianti che i fascio leghisti berluschini vannacciani vogliono remigrare, è solo una presa per i fondelli: quanti e quali italiani si faranno schiavizzare e sottopagare se non ci 1/3 x.com

Tra tutte le civiltà che abbiamo visitato finora, quale di esse ha prodotto i locali e gli individui più potenti? Inoltre, classifica ogni civiltà dalla più debole alla più forte. reddit

Cronisti in Classe 2023: Trionfo delle Scuole Medie Guido Reni nella 24esima Edizione del Campionato di GiornalismoLo scorso 26 maggio, nella splendida cornice del Teatro Dehon, si è conclusa la 24esima edizione di Cronisti in Classe, il campionato di giornalismo promosso da il Resto del Carlino. Un percorso che h ... ilrestodelcarlino.it