Inserto speciale di 128 pagine su Cronisti in classe

Da lanazione.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani, acquistando il quotidiano in edicola, i lettori riceveranno un inserto speciale di 128 pagine dedicato ai cronisti in classe. Si tratta di un approfondimento dedicato al lavoro dei giornalisti che operano nelle scuole e nelle università, con interviste e reportage. L'inserto sarà disponibile gratuitamente insieme alla copia del giornale. La pubblicazione mira a raccontare le attività e le sfide quotidiane di chi si occupa di informazione tra studenti e docenti.

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Un regalo speciale per i nostri lettori che domani, acquistando La Nazione in edicola, riceveranno in omaggio l’inserto speciale di 128 pagine a conclusione della XXIV edizione di “ Cronisti in classe “, il progetto promosso dal nostro giornale, in collaborazione con Speed, rivolto alle scuole secondarie di primo grado e alle quarte e quinte della Primaria. L’inserto raccoglie il resoconto e le fotografie di tutte le premiazioni organizzate da ciascuna redazione, nonché le interviste ai rappresentanti di istituzioni, enti e partner che hanno sostenuto Cronisti in classe condividendone il valore educativo. Numeri alla mano, sono state centinaia le scuole coinvolte e migliaia i ragazzi che, mettendosi in gioco, hanno indossato i panni del reporter raccontando con occhio critico e originalità la società che cambia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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