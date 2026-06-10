Cos'è oggi il lusso e come cambierà? Appuntamento al Fashion &#038; Luxury Talk di RCS Academy

Da amica.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il settore del lusso sta attraversando una trasformazione significativa, con aziende che devono adattare le proprie strategie per rispondere alle nuove dinamiche di mercato e alle sfide globali. La resilienza rimane un elemento chiave, mentre i modelli di consumo cambiano in modo sostanziale. Un evento dedicato al settore si terrà presso la RCS Academy, con focus sulle evoluzioni e le future direzioni del lusso.

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Il settore del lusso è al centro di una trasformazione profonda: le imprese sono chiamate a ridefinire le proprie strategie tra resilienza globale e nuove dinamiche di consumo. Da queste premesse prende il via la 7ª edizione del  Fashion & Luxury Talk  di RCS Academy, appuntamento annuale dedicato a imprenditori e manager del comparto, condotto dai giornalisti del  Corriere della Sera  (la partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione qui ). Al centro del confronto, l’evoluzione del consumatore, sempre più consapevole e orientato a valori di unicità, personalizzazione e sostenibilità. L’eccellenza si costruisce attraverso esperienze su misura lungo l’intera filiera: dalla manifattura all’hospitality, fino al beauty di alta gamma che crea un ponte sinergico tra scienza e esclusività. 🔗 Leggi su Amica.it

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