Il settore del lusso sta attraversando una trasformazione significativa, con aziende che devono adattare le proprie strategie per rispondere alle nuove dinamiche di mercato e alle sfide globali. La resilienza rimane un elemento chiave, mentre i modelli di consumo cambiano in modo sostanziale. Un evento dedicato al settore si terrà presso la RCS Academy, con focus sulle evoluzioni e le future direzioni del lusso.

Il settore del lusso è al centro di una trasformazione profonda: le imprese sono chiamate a ridefinire le proprie strategie tra resilienza globale e nuove dinamiche di consumo. Da queste premesse prende il via la 7ª edizione del Fashion & Luxury Talk di RCS Academy, appuntamento annuale dedicato a imprenditori e manager del comparto, condotto dai giornalisti del Corriere della Sera (la partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione qui ). Al centro del confronto, l’evoluzione del consumatore, sempre più consapevole e orientato a valori di unicità, personalizzazione e sostenibilità. L’eccellenza si costruisce attraverso esperienze su misura lungo l’intera filiera: dalla manifattura all’hospitality, fino al beauty di alta gamma che crea un ponte sinergico tra scienza e esclusività. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cos’è oggi il lusso e come cambierà? Appuntamento al Fashion & Luxury Talk di RCS Academy

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il 2 luglio appuntamento con i Fashion & Luxury TalkIl 2 luglio si svolgerà la settima edizione dei Fashion & Luxury Talk organizzati da RCS Academy.

Da TikTok al boom del luxury resale: come Andrea Liconti sta trasformando il mercato del lusso usatoAndrea Liconti ha iniziato a condividere contenuti su TikTok, ottenendo milioni di visualizzazioni.

Argomenti più discussi: Cos’è oggi il lusso e come cambierà? Appuntamento al Fashion & Luxury Talk di RCS Academy; Il lusso oltre il visibile: riflessioni su heritage, dati e nuovi consumi alla Sala Buzzati; Il caso IULM: lo chef e la professoressa finiti nel mirino per una battuta sul palco - Gabriele Parpiglia; Da noi a ruota libera, le pagelle: sublime Fialdini (9), i Jalisse verso Sanremo (8). Ma Malgioglio punzecchia De Martino (4).

è questo il peggior ragebait della storia? reddit

Oggi alla #Spezia un bellissimo incontro per discutere del ruolo dei #riformisti nel centrosinistra. Grazie a Benedetto Della Vedova, Tommaso Nannicini, Antonella Franciosi e Gianluca Tinfena per il confronto ricco di idee e visione. Proseguiamo con le #Prima x.com

Cos’è oggi il lusso e come cambierà? Appuntamento al Fashion & Luxury Talk di RCS AcademyAl centro del confronto, l’evoluzione del consumatore, sempre più consapevole e orientato a valori di unicità, personalizzazione e sostenibilità. L’eccellenza si costruisce attraverso esperienze su mi ... amica.it