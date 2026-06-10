Cosa vuole fargli! Vannacci ospite della Gruber | la rivelazione sulla conduttrice

Notizia in breve

Durante una trasmissione televisiva, un ospite ha pronunciato la frase “Cosa vuole fargli!”. La conduttrice ha risposto con una battuta, mentre il dibattito si è concentrato sulla formazione di nuovi partiti politici. La conversazione ha coinvolto anche temi legati alla comunicazione e alle strategie politiche in corso. La discussione si è svolta davanti a un pubblico in studio e a quelli collegati da remoto.