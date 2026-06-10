Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 10 Giugno 2026 - My Mother' s Wedding

Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301) My Mother’s Wedding segna il debutto alla regia di Kristin Scott Thomas, che guida un cast composto da Scarlett Johansson e Sienna Miller. In occasione del terzo matrimonio della madre, tre sorelle si ritrovano nella casa di famiglia, riportando a galla tensioni, ricordi e legami mai davvero risolti. Il film alterna ironia e malinconia, costruendo un racconto intimo sui rapporti familiari e sul peso del passato. Su Sky Cinema Stories e NOW alle 21.15 (canale 302) 21 grammi: Il peso dell’anima, diretto da Alejandro González Iñárritu, intreccia le vite di tre personaggi segnati da eventi traumatici. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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