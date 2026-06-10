Corriere dello Sport – Fiorentina Grosso chiama Thorstvedt | il Sassuolo lo valuta 15 milioni

La Fiorentina ha chiamato Thorstvedt, che è valutato circa 15 milioni di euro dal Sassuolo.

2026-06-10 10:21:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: Kristian Thorstvedt ha attratto l’interesse della Fiorentina. Il centrocampista norvegese è uno dei profili preferiti da Fabio Grosso per il suo centrocampo. L’ingaggio non rappresenterebbe un ostacolo visto che il giocatore guadagna circa 600 mila euro al Sassuolo, semmai la riflessione andrebbe fatta sul costo del cartellino. I neroverdi chiedono qualcosa come 15 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2027 e la sua volontà di cambiare aria. Thorstvedt-Fiorentina è un’opzione da tenere d’occhio anche in ragione dei buoni uffici tra il suo entourage e Fabio Paratici. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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