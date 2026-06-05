IMU 2026 | scadenze esenzioni e come calcolare l’acconto a giugno

Per l’IMU 2026, le scadenze principali sono fissate per il pagamento dell’acconto a giugno e il saldo a dicembre. Per calcolare l’acconto, si utilizza l’aliquota dell’anno precedente applicata alla rendita catastale, con eventuali detrazioni. Il pagamento si effettua tramite modello F24, inserendo i codici tributo corrispondenti. Restano soggetti al pagamento di IMU gli immobili di lusso, come ville e appartamenti di alta categoria, che non sono esenti. Le categorie escluse sono quelle classificate come prima casa o di interesse storico.

Come calcolare l'acconto senza rischiare sanzioni sul modello F24?. Quali categorie di immobili di lusso restano soggette al pagamento?. Chi può beneficiare delle esenzioni per danni da calamità naturali?. Come evitare il sovraindebitamento attraverso i nuovi programmi di educazione?.? In Breve Acconto IMU il 16 giugno; saldo previsto per il 16 dicembre.. Esenzioni per immobili inagibili da calamità e alloggi sociali o forze dell'ordine.. 35,9 per cento degli individui ritiene le spese abitative economicamente insostenibili.. Incontri educazione finanziaria a Palermo il 15 giugno e Pescara il 19 giugno.. Il conto dell’IMU 2026: scadenze e impatto diretto sul portafoglio dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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IMU 2026: le scadenze che non puoi perdere

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