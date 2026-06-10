Continassa Juve | stagione finita JTC si svuota in vista dei Mondiali

La stagione della Juventus si è conclusa, e il centro di allenamento della Continassa si sta svuotando in vista dei Mondiali. La squadra sta gestendo gli infortuni, con alcuni giocatori ancora in fase di recupero. Sono state segnalate anche alcune diffide tra i calciatori. Le ultime notizie riguardano la formazione in vista del prossimo impegno ufficiale e i tempi di recupero dei singoli.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus ha concluso la stagione 202526 in sesta posizione, staccando il pass per l’Europa League. Ora la Continassa è pronta a svuotarsi con i bianconeri impegnati ai Mondiali. Intanto ecco il programma delle amichevoli estive: 18072026, ore 15:30: Basilea- Juventus (St. Jakob-Park, Basilea, Svizzera). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Cambiaso stai zitto | Juventus in ginocchio

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