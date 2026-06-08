Legge 104 l' Inps aggiorna i massimali ma l' assenza blocca la maturazione di ferie tredicesima e Tfr La guida

L'Inps ha aggiornato i massimali per il congedo straordinario previsto dalla Legge 104, ma l’assenza di un decreto di attuazione blocca la maturazione di ferie, tredicesima e Tfr. Questa situazione interessa i lavoratori che usufruiscono di permessi per assistenza a familiari disabili. La mancanza di una normativa attuativa impedisce il calcolo corretto di alcuni diritti economici e di periodo.

L'aggiornamento dei massimali Inps per il congedo straordinario previsto dalla Legge 104 riporta al centro dell'attenzione uno degli strumenti più importanti per i lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave. Si tratta di una misura che consente di sospendere l'attività lavorativa fino a un massimo complessivo di due anni, mantenendo il diritto a un'indennità economica e alla copertura contributiva. Una possibilità fondamentale per migliaia di caregiver che ogni giorno devono conciliare lavoro e assistenza, ma che nasconde effetti spesso sottovalutati. Se da un lato il congedo garantisce una tutela economica durante l'assenza, dall'altro può incidere in modo significativo su alcune delle principali voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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