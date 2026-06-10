Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie AGGIORNATO con Piemonte Liguria Friuli Venezia Giulia

Sono state pubblicate le prime graduatorie del concorso per docenti della scuola secondaria, bandito con decreto n. 29392025 nell’ambito del PNRR3. Le graduatorie aggiornate includono anche le regioni di Piemonte, Liguria e Friuli Venezia Giulia.

Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze e il dettaglio dei punteggi sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Vengono pubblicate online solo le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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CONCORSO DOCENTI PNRR3: TUTORIAL PASSO PASSO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA

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