Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | numerose le graduatorie già pubblicate AGGIORNATO con AM30 Friuli Venezia Giulia

Da orizzontescuola.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono state pubblicate le prime graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con decreto direttoriale n. 29392025. La pubblicazione riguarda diverse regioni e rappresenta un passo nella fase di assegnazione delle cattedre. L’aggiornamento più recente riguarda anche la regione Friuli Venezia Giulia, con l’inserimento delle graduatorie AM30. Altre regioni devono ancora pubblicare i propri elenchi.

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Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze e il dettaglio dei punteggi sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Vengono pubblicate online solo le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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