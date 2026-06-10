Immaginate la scena. Tavolo da quattro, ristorante blasonato, sommelier che si avvicina con la carta. Due ordinano un Borgogna giovane, la terza prende un calice di Riesling, e poi c’è il quarto commensale che annuncia, con un mezzo sorriso d’imbarazzo, di non bere. Il sommelier accenna un cenno paterno, sparisce, e torna con un succo non ben specificato o un soft drink. Quella scena, ancora oggi, si ripete in centinaia di sale italiane ogni sera, e racconta meglio di qualsiasi report che noi del settore abbiamo smesso di pensare al cliente analcolico nel momento esatto in cui ha smesso di ordinare vino. Eppure i numeri sono lì, e iniziano a fare rumore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Come si costruisce la carta analcolica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Lost Cocktails of Columbus

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L'Audi Night alla Milano Design Week: «La performance non si improvvisa, si costruisce»

Leggi anche: La credibilità si costruisce nel tempo

Argomenti più discussi: NoLo pairing | Come si costruisce la carta analcolica; Come evolvono sicurezza e tecnologia nei pagamenti. Dalla carta al wallet.; A Toscolano Carta Canta fa rivivere la tradizione cartaria; Il futuro del riciclo della carta a Bergamo parte da uno scontrino.

A partire dalle 23:00 avrà inizio quello che, sulla carta, si prospetta come lo #StateofPlay più scoppiettante degli ultimi tempi: cosa possiamo aspettarci di vedere? it.ign.com/state-of-play/… x.com

Come si costruisce il tabellone 2 reddit