Come si costruisce la carta analcolica
Un ristorante di alta classe presenta la carta dei vini analcolici, portata da un sommelier. La scena si svolge a un tavolo con quattro persone, mentre il professionista si avvicina con il menu. La carta mostra diverse opzioni di bevande senza alcool, pronte per essere ordinate dai clienti. La scena si svolge in un ambiente raffinato, con un’atmosfera elegante e tranquilla.
Immaginate la scena. Tavolo da quattro, ristorante blasonato, sommelier che si avvicina con la carta. Due ordinano un Borgogna giovane, la terza prende un calice di Riesling, e poi c’è il quarto commensale che annuncia, con un mezzo sorriso d’imbarazzo, di non bere. Il sommelier accenna un cenno paterno, sparisce, e torna con un succo non ben specificato o un soft drink. Quella scena, ancora oggi, si ripete in centinaia di sale italiane ogni sera, e racconta meglio di qualsiasi report che noi del settore abbiamo smesso di pensare al cliente analcolico nel momento esatto in cui ha smesso di ordinare vino. Eppure i numeri sono lì, e iniziano a fare rumore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
The Lost Cocktails of Columbus
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: L'Audi Night alla Milano Design Week: «La performance non si improvvisa, si costruisce»
Leggi anche: La credibilità si costruisce nel tempo
Argomenti più discussi: NoLo pairing | Come si costruisce la carta analcolica; Come evolvono sicurezza e tecnologia nei pagamenti. Dalla carta al wallet.; A Toscolano Carta Canta fa rivivere la tradizione cartaria; Il futuro del riciclo della carta a Bergamo parte da uno scontrino.
A partire dalle 23:00 avrà inizio quello che, sulla carta, si prospetta come lo #StateofPlay più scoppiettante degli ultimi tempi: cosa possiamo aspettarci di vedere? it.ign.com/state-of-play/… x.com
L'AQUILA - Come si faceva la carta nel Medioevo? Lo scopriamo con @associazionequartodisanpietro attraverso le dimostrazioni pratiche nell'ambito delle rievocazioni storiche per la Battaglia di Bazzano. Appuntamento al largo Pischedda, davanti a San Ber facebook
Come si costruisce il tabellone 2 reddit