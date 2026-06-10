Un nuovo spot di Cisalfa Sport invita gli appassionati a vivere il calcio in modo più autentico, con l'obiettivo di cambiare prospettiva e avvicinarsi alla partita come se si fosse sul campo. La campagna utilizza immagini che trasmettono l'emozione e la spontaneità del gioco, cercando di coinvolgere il pubblico in un’esperienza più reale e diretta. Nessun dettaglio sulla durata o sui canali di diffusione, solo l’invito a riscoprire il calcio in modo più genuino.

Un progetto, questo, che nasce dal desiderio del brand di raccontare il lato più vero di questo sport, lontano da rappresentazioni costruite, restituendo così l'emozione del gioco, fatto di momenti reali e condivisi. Al centro di tutto c'è il calcio di strada, che vede protagonisti bambini e ragazzi che giocano fino a tardi, partite improvvisate nei cortili e nei parchi, sfide nate per caso tra amici. Momenti che attraversano città e generazioni e che raccontano un linguaggio universale. A fare da cornice a questi frammenti di vita quotidiana, gesti e immagini di partecipazione collettiva come la nonna affacciata al balcone che tifa, il passante che si ferma a guardare, le voci dal bar che trasformano ogni azione in una telecronaca improvvisata, la mamma che richiama a casa perché è ora di pranzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Come se fossi lì»: l'invito di Cisalfa Sport a vivere il calcio nella sua forma più autentica

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Si parla di: Cisalfa Sport celebra l’anima del calcio con la campagna Come se fossi lì.

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