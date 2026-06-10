Come se fossi lì | l' invito di Cisalfa Sport a vivere il calcio nella sua forma più autentica

Da vanityfair.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un nuovo spot di Cisalfa Sport invita gli appassionati a vivere il calcio in modo più autentico, con l'obiettivo di cambiare prospettiva e avvicinarsi alla partita come se si fosse sul campo. La campagna utilizza immagini che trasmettono l'emozione e la spontaneità del gioco, cercando di coinvolgere il pubblico in un’esperienza più reale e diretta. Nessun dettaglio sulla durata o sui canali di diffusione, solo l’invito a riscoprire il calcio in modo più genuino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un progetto, questo, che nasce dal desiderio del brand di raccontare il lato più vero di questo sport, lontano da rappresentazioni costruite, restituendo così l'emozione del gioco, fatto di momenti reali e condivisi. Al centro di tutto c'è il calcio di strada, che vede protagonisti bambini e ragazzi che giocano fino a tardi, partite improvvisate nei cortili e nei parchi, sfide nate per caso tra amici. Momenti che attraversano città e generazioni e che raccontano un linguaggio universale. A fare da cornice a questi frammenti di vita quotidiana, gesti e immagini di partecipazione collettiva come la nonna affacciata al balcone che tifa, il passante che si ferma a guardare, le voci dal bar che trasformano ogni azione in una telecronaca improvvisata, la mamma che richiama a casa perché è ora di pranzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

come se fossi l236 l invito di cisalfa sport a vivere il calcio nella sua forma pi249 autentica
© Vanityfair.it - «Come se fossi lì»: l'invito di Cisalfa Sport a vivere il calcio nella sua forma più autentica
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: «Vittorio Sgarbi non c’è più. Se ne sono andati la sua anima, la sua voglia di trasgredire, sedurre, vivere». Parlano l'ex manager e i famigliari: le verità nascoste sulla depressione, i soldi e la guerra tra le donne della sua vita

Si parla di: Cisalfa Sport celebra l’anima del calcio con la campagna Come se fossi lì.

cisalfa sport come se fossi lìCome se fossi lì: l'invito di Cisalfa Sport a vivere il calcio nella sua forma più autenticaIl brand, con la sua nuova campagna, invita a cambiare prospettiva e a vivere il calcio nella sua forma più autentica, quella dove basta un pallone, amici con con cui condividere la partita e un tifo ... vanityfair.it

cisalfa sport come se fossi lìCisalfa Sport celebra l’anima del calcio con la campagna Come se fossi lìLa nuova iniziativa Football 2026 racconta il calcio autentico: non quello visto dagli schermi, ma quello vissuto nei quartieri, trasformando ogni strada e cortile nel palcoscenico di una grande emo ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web